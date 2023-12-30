Львівському бізнесмену, який намагався підкупити одного з керівників ДБР, обрано запобіжний захід - тримання під вартою

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 429,44 млн грн львівському бізнесменові, який пропонував одному з керівників Бюро хабар у $500 тис. за сприяння в поверненні вилученого майна.

"За матеріалами ДБР Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену. Підозрюваний також за рішенням суду може внести заставу в розмірі 429,44 млн грн", - ідеться в повідомленні Державного бюро розслідувань у телеграм-каналі в суботу.

Раніше повідомлялося, що ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у $500 тис. одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонували за сприяння в поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

"Бізнесмену повідомлено про підозру за ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до восьми років", - зазначено в повідомленні ДБР.

ДБР не називає бізнесмена, однак, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел у правоохоронних органах, ідеться про Ігоря Гринкевича. Раніше у ЗМІ публікували інформацію про порушення пов'язаними з ним компаніями зобов'язань із постачання одягу для ЗСУ.