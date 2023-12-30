Події

18:57 30.12.2023

Ворог у суботу атакував Нікопольський район, є поранені та руйнування

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Ворог у суботу атакував Нікопольський район, є поранені та руйнування

Російські окупанти впродовж суботи атакували Нікопольський район, є поранені та руйнування, також пошкоджено газопроводи та лінії електропередачі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину артилерією та цілив по району безпілотниками. Удари припали на райцентр, Марганецьку та Мирівську громади", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, поранено 65-річну жінку. Вона перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Ще одного 87-річного чоловіка рятувальники деблокували зі зруйнованого п'ятиповерхового будинку. Він не постраждав.

Водночас унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено адмінбудівлю та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Також зруйновано 20 приватних будинків і 18 господарських споруд, авто.

Крім того, зачепило газопроводи та лінії електропередачі. Без світла залишилися близько 1300 сімей.

Також, за словами Лисака, у місті через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Виникло загоряння, його загасили. Розбиті легкові машини і автобуси. Минулося без загиблих і постраждалих.

Теги: #обстріл #нікопольський

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