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13:08 30.12.2023

Дощ, місцями з мокрим снігом, очікується вдень 1 січня в західних областях України

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Дощ, місцями з мокрим снігом, очікується вдень 1 січня в західних областях України

В Україні 31 грудня без опадів, вночі в північно-східній частині невеликий дощ і мокрий сніг, повідомив Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в південній частині місцями туман, слабка ожеледь. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°.

У Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, удень без опадів; температура вночі та вдень близько 0°С.

У Києві в неділю, 31 грудня, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 31 грудня найвища температура вдень була 8,2 у 1925 р., найнижча вночі -30,0 у 1895 р.

У понеділок, 1 січня, у західних, вдень і в північних областях дощ, місцями з мокрим снігом; на решті територій України без опадів.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; на решті територій вночі від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях 3-6° тепла; вдень 1-6° тепла.

У Карпатах мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°С.

У Києві в понеділок, 1 січня, вночі без опадів, удень дощ. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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