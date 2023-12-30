Танкери з нафтопродуктами, що прямують до Європи, залишають Червоне море.

Щонайменше чотири танкери, які перевозять дизельне паливо та паливо для реактивних двигунів з Близького Сходу та Індії до Європи, обирають довший маршрут навколо Африки, щоб уникнути Червоного моря, згідно з даними з відстеження суден, повідомляє у п'ятницю Reuters.

Протяжність маршруту навколо мису Доброї Надії становить 11 800 морських миль проти 8 500 морських миль через Суецький канал, і може подовжити рейси танкерів до Європи на строк до трьох тижнів, що призведе до збільшення вартості фрахту та потенційного порушення постачання.

За даними аналітичної компанії Kpler, перенаправлені судна завантажили свої вантажі з Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Індії та були зафрахтовані компаніями Sinopec, Kuwait Petroleum Corporation (KPC), Aramco та Reliance Industries Limited відповідно.

Агентство Reuters не спромоглося підтвердити, які компанії наказали цим судам відійти від Червоного моря. Вказівка на зміну напрямку танкера може виходити від судновласника, фрахтувальника судна або покупця вантажу в тих випадках, коли це не та сама компанія.

Reliance і Sinopec не відразу відповіли на запити Reuters про коментарі, тоді як Aramco відмовилася від коментарів, а KPC заявила, що не просила нафтові танкери уникати Червоного моря.

У той час як деякі фрахтувальники, включаючи British Petroleum, відкликали судна після атак єменських хуситів, інші продовжують використовувати коротший маршрут через Червоне море через Суецький канал.

Раніше повідомлялося, що фірми контейнерних перевезень, у тому числі Maersk і CMA CGM, оголосили про своє повернення на цей маршрут після того, як Сполучені Штати оголосили про створення військово-морської оперативної групи, яка покликана захищати торгові судна.

Однак інші, у тому числі Hapag Lloyd, вважають, що ризик, як і раніше, занадто великий, і існує невизначеність щодо ефективності операції під керівництвом США.