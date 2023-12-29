Події

23:38 29.12.2023

Внаслідок обстрілів на Донеччині поранено п'ятьох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки

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Внаслідок обстрілів на Донеччині поранено п'ятьох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки

Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів у п'ятницю Красногорівки, Авдіївки та Торецька на Донеччині постраждали п'ятеро мирних жителів, пошкоджено житлові будинки, інформують в Офісі генерального прокурора.

"29 грудня 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Красногорівка. Ворожі снаряди потрапили приватним сектором, де отримали поранення 41-річний чоловік і жінка 83 років. Ще один постраждалий 79 років отримав травми, перебуваючи у власному будинку", - йдеться у повідомленні. у Телеграм-каналі.

Також у повідомленні йдеться, що в Авдіївці "від влучення засобів поразки з домоволодіння отримав тілесні ушкодження 50-річний городянин. Його у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні для надання медичної допомоги".

Прокуратура інформує про удар по Торецьку, в результаті якого "у власному дворі отримала осколкові поранення і перелом ноги жінка 60 років, вона госпіталізована".

За попередніми даними, ворог обстрілював населені пункти із реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерії.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місцях події працюють екстрені служби, прокурори та слідчо-оперативні групи.

Теги: #прокуратура #обстріли #донецька_область

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