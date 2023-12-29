Події

18:57 29.12.2023

У Києві рятувальники ліквідували пожежу двох складських приміщень, що виникла внаслідок ракетної атаки, - ДСНС

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У Києві рятувальники ліквідували пожежу двох складських приміщень, що виникла внаслідок ракетної атаки, - ДСНС

У Шевченківському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу двох складських приміщень, що виникла внаслідок ранкової ракетної атаки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ. Станом на 18:00 у Шевченківському районі ліквідовано пожежу двох складських приміщень на загальній площі 2000 кв. м", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Відомо про дев’ятьох загиблих і 30 постраждалих унаслідок ракетних обстрілів столиці.

 

Теги: #київ #пожежі #склади

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