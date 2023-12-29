Події

18:42 29.12.2023

Зеленський в Авдіївці нагородив військових

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Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Глава держави заслухав доповідь командира бригади - Героя України Миколи Чумака - про оперативну ситуацію на напрямку та перебіг оборонних дій. За словами комбрига, російські загарбники не шкодують людей, але наші оборонці міцно тримають позиції та навіть беруть у полон солдатів противника", - ідеться в повідомленні.

"Президент поспілкувався з воїнами, подякував за високий бойовий дух. Глава держави розпитав військових про основні потреби, серед яких найчастіше згадували необхідність поповнення особового складу та засоби РЕБ. Водночас бійці зазначили, що забезпечення дронами останнім часом значно покращилося", - повідомляє також пресслужба.

Зеленський також вручив захисникам Авдіївки державні нагороди. Глава держави побажав захисникам та їхнім рідним і близьким здоров'я і міцності. "Нас точно очікує перемога. Впевнений у кожному з вас. Дякую за службу! Слава Україні!" - сказав він.

Теги: #авдіївка

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