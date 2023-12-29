Зеленський відвідав Авдіївку

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідав Авдіївку.

"Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає своє і захищає весь наш народ, як і на всій лінії на передовій. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, лівий берег - це важко, це біль, це втрати, і це люди, які на собі тримають життя України", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Ми вдячні всім бійцям, кожному солдату, матросу, сержанту, кожному офіцеру, який виносить цю війну на собі. Дякую всім вам, воїни!" - подякував Зеленський.

"Безмежна вдячність всім рідним, кожній родині наших героїв і всім, хто допомагає, хто працює, щоб у хлопців на фронті було все необхідне. Усім у світі, хто вірить у нас і хто робить усе, щоб Україна змогла більше", - додав президент.