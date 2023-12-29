Події

18:25 29.12.2023

Зеленський відвідав Авдіївку

1 хв читати
Зеленський відвідав Авдіївку

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю відвідав Авдіївку.

"Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає своє і захищає весь наш народ, як і на всій лінії на передовій. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, лівий берег - це важко, це біль, це втрати, і це люди, які на собі тримають життя України", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Ми вдячні всім бійцям, кожному солдату, матросу, сержанту, кожному офіцеру, який виносить цю війну на собі. Дякую всім вам, воїни!" - подякував Зеленський.

"Безмежна вдячність всім рідним, кожній родині наших героїв і всім, хто допомагає, хто працює, щоб у хлопців на фронті було все необхідне. Усім у світі, хто вірить у нас і хто робить усе, щоб Україна змогла більше", - додав президент.

Теги: #авдіївка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 29.12.2023
Зеленський в Авдіївці нагородив військових

Зеленський в Авдіївці нагородив військових

10:35 29.12.2023
Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

10:47 27.12.2023
Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 1 людина, 1 дістала поранень - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 1 людина, 1 дістала поранень - Донецька ОВА

21:23 26.12.2023
Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

21:21 26.12.2023
НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

21:14 26.12.2023
Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

19:45 26.12.2023
Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм

13:10 26.12.2023
Зеленський за підсумками Ставки: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва

Зеленський за підсумками Ставки: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва

20:23 25.12.2023
Кожен російський льотчик повинен зробити вибір, чи брати участь у цій війні

Кожен російський льотчик повинен зробити вибір, чи брати участь у цій війні

18:54 25.12.2023
У районі Авдіївки українські сили тримають оборону, підтягуються резерви

У районі Авдіївки українські сили тримають оборону, підтягуються резерви

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару збільшилася до восьми людей - КМВА

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок ракетної атаки збільшилася до восьми - ОВА

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до семи осіб - Кличко

У Києві знайдено тіло шостого загиблого внаслідок ракетної атаки - ДСНС

ОСТАННЄ

РФ у п'ятницю випустила по Україні 160 засобів повітряного нападу, Сили оборони знищили 88 крилатих ракет і 27 ударних БПЛА

Міноборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад 1 млрд грн

У Києві рятувальники ліквідували пожежу двох складських приміщень, що виникла внаслідок ракетної атаки, - ДСНС

Унаслідок обстрілу Нікополя постраждали три людини - ОВА

Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетної атаки зросла до дев’яти осіб

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

Унаслідок ранкових ракетних атак по Харкову пошкоджено понад 40 будівель

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару збільшилася до восьми людей - КМВА

Кабмін включив експрем'єра Гончарука до складу наглядової ради реформованого "Укроборонпрому"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА