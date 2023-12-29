Події

18:20 29.12.2023

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетної атаки зросла до дев’яти осіб

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У Києві з-під завалів складу дістали тіло дев’ятого загиблого внаслідок ракетної атаки, ще вісьмох людей врятовано, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Станом на 18.00 з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі врятували вісьмох постраждалих. І дістали дев’ять тіл загиблих. Пошук людей під завалами триває", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше повідомляли про вісьмох загиблих і 30 постраждалих.

Теги: #київ

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