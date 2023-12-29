Кабмін включив експрем'єра Гончарука до складу наглядової ради реформованого "Укроборонпрому"

Уряд України затвердив наглядову раду створеного в рамках реформи держконцерну "Укроборонпром" АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) і включив до неї голову наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексія Гончарука, який був прем'єр-міністром з кінця серпня 2019 року до початку березня 2020 року, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Це перший випадок в історії незалежної України, коли експрем'єр-міністр повертається працювати на державу", - зазначив Камишін у телеграм-каналі.

За його словами, іншими членами наглядової ради стали Тимофій Милованов, який очолював наглядову раду "Укроборонпрому", ексчлен наглядової ради Укрексімбанку та ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець, член наглядової ради "Укрзалізниці" Давід Ломджарія та президент і СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC) Лінді Сміт.

"Я впевнений, що разом із (гендиректором УОП) Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію "Укроборонпрому" в прозорий європейський оборонний холдинг", - написав Камишін.

Як повідомляли, згідно з указом президента від 21 травня 2021 року до оновленої наглядової ради "Укроборонпрому", окрім Милованова, входили промисловець Олександр Носов і заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, а також ексзаступник міністра оборони України Валерій Іващенко та ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер.