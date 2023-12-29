Події

17:53 29.12.2023

Кабмін включив експрем'єра Гончарука до складу наглядової ради реформованого "Укроборонпрому"

1 хв читати
Кабмін включив експрем'єра Гончарука до складу наглядової ради реформованого "Укроборонпрому"

Уряд України затвердив наглядову раду створеного в рамках реформи держконцерну "Укроборонпром" АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) і включив до неї голову наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексія Гончарука, який був прем'єр-міністром з кінця серпня 2019 року до початку березня 2020 року, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Це перший випадок в історії незалежної України, коли експрем'єр-міністр повертається працювати на державу", - зазначив Камишін у телеграм-каналі.

За його словами, іншими членами наглядової ради стали Тимофій Милованов, який очолював наглядову раду "Укроборонпрому", ексчлен наглядової ради Укрексімбанку та ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець, член наглядової ради "Укрзалізниці" Давід Ломджарія та президент і СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC) Лінді Сміт.

"Я впевнений, що разом із (гендиректором УОП) Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію "Укроборонпрому" в прозорий європейський оборонний холдинг", - написав Камишін.

Як повідомляли, згідно з указом президента від 21 травня 2021 року до оновленої наглядової ради "Укроборонпрому", окрім Милованова, входили промисловець Олександр Носов і заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, а також ексзаступник міністра оборони України Валерій Іващенко та ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер.

Теги: #укроборонпром #наглядова_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 27.10.2023
Мінкультури оголосило про прийом документів на конкурс з обрання наглядової ради УКФ

Мінкультури оголосило про прийом документів на конкурс з обрання наглядової ради УКФ

16:12 18.10.2023
"Українська оборонна промисловість" завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства

"Українська оборонна промисловість" завершила реорганізацію 28 підприємств у госптовариства

17:45 06.10.2023
Повідомлено про підозру гендиректору одного з підприємств "Укроборонпрому" та близькому родичу експершого заступника секретаря РНБО

Повідомлено про підозру гендиректору одного з підприємств "Укроборонпрому" та близькому родичу експершого заступника секретаря РНБО

15:14 30.09.2023
Гендиректор Укроборонпрому: якщо раніше ми просили боєприпаси комплектно, пострілами, то зараз низку номенклатури вже виготовляємо самостійно

Гендиректор Укроборонпрому: якщо раніше ми просили боєприпаси комплектно, пострілами, то зараз низку номенклатури вже виготовляємо самостійно

10:29 29.09.2023
У Німеччині схвалили створення спільного підприємства Rheinmetall та українського оборонпрому

У Німеччині схвалили створення спільного підприємства Rheinmetall та українського оборонпрому

18:37 27.09.2023
Марина Абрамович увійшла до наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Марина Абрамович увійшла до наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

13:29 01.09.2023
"Укроборонпром" почне кадрові призначення і закупівлі на Prozzoro в рамках антикорупційної стратегії

"Укроборонпром" почне кадрові призначення і закупівлі на Prozzoro в рамках антикорупційної стратегії

14:32 28.08.2023
Двоє незалежних членів Наглядової ради "Центренерго" звільнилися за власним бажанням одразу після призначення

Двоє незалежних членів Наглядової ради "Центренерго" звільнилися за власним бажанням одразу після призначення

17:28 24.07.2023
Наглядову раду націоналізованого Сенс Банку очолив ексглава представництва ЄБРР в Україні Аджунер

Наглядову раду націоналізованого Сенс Банку очолив ексглава представництва ЄБРР в Україні Аджунер

09:23 29.06.2023
Держконцерн "Укроборонпром" реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість"

Держконцерн "Укроборонпром" реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відвідав Авдіївку

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару збільшилася до восьми людей - КМВА

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок ракетної атаки збільшилася до восьми - ОВА

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до семи осіб - Кличко

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав мобільний госпіталь на Донеччині, де нагородив медпрацівників і військових

РФ у п'ятницю випустила по Україні 160 засобів повітряного нападу, Сили оборони знищили 88 крилатих ракет і 27 ударних БПЛА

Міноборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад 1 млрд грн

У Києві рятувальники ліквідували пожежу двох складських приміщень, що виникла внаслідок ракетної атаки, - ДСНС

Унаслідок обстрілу Нікополя постраждали три людини - ОВА

Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

Зеленський в Авдіївці нагородив військових

Зеленський відвідав Авдіївку

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетної атаки зросла до дев’яти осіб

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА