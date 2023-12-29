У Києві знайдено тіло шостого загиблого внаслідок ракетної атаки - ДСНС

У Києві з-під завалів складу деблоковано тіло шостого загиблого внаслідок російської ракетної атаки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ. З-під завалів складської будівлі деблоковано тіло ще однієї загиблої людини. Всього у зруйнованому цеху загинуло шість осіб і вісім осіб врятовано. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих і 30 поранених у столиці.