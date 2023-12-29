Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до семи - обладміністрація

Семеро людей загинули в Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару вранці в п'ятницю, 29 грудня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Станом на 15:15 отримано інформацію про збільшення кількості загиблих до семи осіб. Наразі відомо про 13 травмованих людей. Роботи на місцях влучання ворожих ракет тривають", - написав Малашко в телеграмі.

Раніше повідомляли про шістьох загиблих.