Події

15:56 29.12.2023

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до семи - обладміністрація

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Семеро людей загинули в Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару вранці в п'ятницю, 29 грудня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Станом на 15:15 отримано інформацію про збільшення кількості загиблих до семи осіб. Наразі відомо про 13 травмованих людей. Роботи на місцях влучання ворожих ракет тривають", - написав Малашко в телеграмі.

Раніше повідомляли про шістьох загиблих.

 

Теги: #запоріжжя

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