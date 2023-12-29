Події

11:55 29.12.2023

У Києві з-під завалів звільнили ще одного постраждалого - Кличко

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У Києві з-під завалів звільнили ще одного постраждалого - Кличко

У Києві врятували ще одного постраждалого внаслідок російської ракетної атаки вранці у п'ятницю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Ще одного постраждалого звільнили рятувальники з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару було пошкоджено складське приміщення в Подільському районі Києва. Раніше зазначалося, що під завалами перебувають 10 осіб.

 

Теги: #кличко #київ

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