У Києві з-під завалів звільнили ще одного постраждалого - Кличко

У Києві врятували ще одного постраждалого внаслідок російської ракетної атаки вранці у п'ятницю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Ще одного постраждалого звільнили рятувальники з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару було пошкоджено складське приміщення в Подільському районі Києва. Раніше зазначалося, що під завалами перебувають 10 осіб.