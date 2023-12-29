Пані посол США після атаки РФ: Україна потребує фінансування вже зараз

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи масовану атаку РФ, заявила, що Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху в 2024 році.

"Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху в 2024 році", - написала пані посол у Х (твіттер) у п'ятницю.