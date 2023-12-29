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09:57 29.12.2023

Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито

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Шмигаль про обстріли: Цілями ворога стала соціальна та критична інфраструктура, більшість повітряних цілей було збито

Цілями російських ракетних обстрілів у п'ятницю вранці стала соціальна і критична інфраструктура в Україні, заявляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Масований повітряний удар Росії по Україні. Цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура", - написав Шмигаль у телеграм.

Зокрема внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в пологовий будинок і торговельний центр у Дніпропетровській області; у Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням; у Львові, Сумській області та Одесі пошкоджені житлові будинки; у Києві пошкоджені будівля станції метро "Лук'янівська" та житлові будинки в кількох районах; зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях.

"Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним і близьким. Проте українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності. Більшість повітряних цілей були збиті. Дякуємо воїнам за врятовані життя", - додав глава уряду.

 

Теги: #обстріли #шмигаль

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