Велика Британія з 1 січня очолить оперативну групу підвищеної готовності НАТО у Східній Європі - британське Міноборони

Британські збройні сили з 1 січня очолять Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force), що дислокується в Польщі, повідомило в четвер міністерство оборони Сполученого Королівства.

Основу групи становитиме 7 легка механізована бригада чисельністю майже 6 тис. британських військовослужбовців. До її складу входять піхотний полк і чотири батальйони, зокрема артилерійський, інженерний, тилового забезпечення і медичний, а також підрозділи низки інших натовських країн.

Групу очолюють країни-члени НАТО на ротаційній основі. Британці змінять аналогічний контингент бундесверу.

Об'єднана оперативна група підвищеної готовності є спеціальною передовою бригадою військ НАТО у складі сил швидкого реагування альянсу, призначеною для розгортання в зоні конфлікту в перші п'ять днів.

У межах зобов'язань перед НАТО Велика Британія нині також тримає контингент своїх військ чисельністю в 1 тис. військовослужбовців в Естонії за натовською програмою Розширеної передової присутності (enhanced Forward Presence - eFP).

Крім того, Велика Британія надає літаки розвідувальної ескадрильї для забезпечення очолюваної США бойової групи в Польщі та системи ППО Sку Sabre для захисту польського повітряного простору.