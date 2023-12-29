Події

04:45 29.12.2023

У Німеччині тисячі медиків почали триденний страйк, протестуючи проти низьких зарплат

1 хв читати
У Німеччині тисячі медиків почали триденний страйк, протестуючи проти низьких зарплат

 Лікарі загальної практики і фахівці в Німеччині почали триденний страйк, закривши тисячі медичних клінік через низькі заробітки і задушливу бюрократію, повідомляє Deutsche Welle.

"Тисячі німецьких лікарських кабінетів і невеликих клінік цього тижня залишаються закритими - під час сплеску випадків COVID-19 і грипу. Лікарі загальної практики та фахівці протестують проти політики уряду в галузі охорони здоров'я, яка, за їхніми словами, збільшує витрати, знижує доходи і обтяжує їх дедалі більшою і більшою бюрократією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до триденного страйку долучилися понад 20 асоціацій лікарів. У зв'язку з цим пацієнтам радять покладатися на невідкладну медичну допомогу.

Крім того, оскільки 1 січня в Німеччині є державним святом, більшість клінік, які беруть участь у страйку, не будуть відкриті до 2 січня.

Як повідомляє DW, міністерство охорони здоров'я не виявило жодних ознак поступок протестувальникам, зазначивши, що лікарі в Німеччині відносно добре оплачуються порівняно з іншими країнами Європи.

Теги: #медики #німеччина #страйк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 28.12.2023
Німеччина очікує, що країни ЄС ухвалять пакет підтримки України, навіть якщо його блокуватиме Угорщина - МЗС

Німеччина очікує, що країни ЄС ухвалять пакет підтримки України, навіть якщо його блокуватиме Угорщина - МЗС

13:40 27.12.2023
Київ отримав від німецьких міст-побратимів партію техніки: пожежно-рятувальні машини та сміттєвози

Київ отримав від німецьких міст-побратимів партію техніки: пожежно-рятувальні машини та сміттєвози

20:30 22.12.2023
Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги

21:42 21.12.2023
Україна і Німеччина провели консультації щодо укладення угоди про гарантії безпеки

Україна і Німеччина провели консультації щодо укладення угоди про гарантії безпеки

07:44 16.12.2023
SAP інвестує у 2024 році EUR2 млн у локалізацію продуктів в Україні

SAP інвестує у 2024 році EUR2 млн у локалізацію продуктів в Україні

18:07 15.12.2023
ФРН продовжила режим посиленого контролю на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією до березня 2024 р.

ФРН продовжила режим посиленого контролю на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією до березня 2024 р.

19:52 14.12.2023
Зеленський відвідав командування армії США в Європі

Зеленський відвідав командування армії США в Європі

18:43 14.12.2023
Німеччина передала Україні другий ЗРК Patriot

Німеччина передала Україні другий ЗРК Patriot

18:25 14.12.2023
Зеленський прибув до Німеччини, відвідав Гіссен і вирушив до Вісбадена - поліція

Зеленський прибув до Німеччини, відвідав Гіссен і вирушив до Вісбадена - поліція

16:22 13.12.2023
Другий наданий Німеччиною "Петріот" буде розгорнуто в Україні до кінця року - Шольц

Другий наданий Німеччиною "Петріот" буде розгорнуто в Україні до кінця року - Шольц

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих

У Львові зафіксували два прильоти - Садовий

В Одесі уламки збитого БпЛА пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа

РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

ОСТАННЄ

29 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Унаслідок атаки безпілотників у Львові загоряння на об'єкті критичної інфраструктури

Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих

У Львові зафіксували два прильоти - Садовий

У Києві та кількох областях оголошено ракетну загрозу - Повітряні сили ЗСУ

Окупанти провели низку рейдів селами тимчасово окупованого півдня - ЦНС

В Україні МВФ зосереджений на підтримці соцзобов'язань держави, а не на військовій сфері - представник Фонду

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, госпіталізовано місцеву жительку

В Одесі уламки збитого БпЛА пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа

РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА