У Німеччині тисячі медиків почали триденний страйк, протестуючи проти низьких зарплат

Лікарі загальної практики і фахівці в Німеччині почали триденний страйк, закривши тисячі медичних клінік через низькі заробітки і задушливу бюрократію, повідомляє Deutsche Welle.

"Тисячі німецьких лікарських кабінетів і невеликих клінік цього тижня залишаються закритими - під час сплеску випадків COVID-19 і грипу. Лікарі загальної практики та фахівці протестують проти політики уряду в галузі охорони здоров'я, яка, за їхніми словами, збільшує витрати, знижує доходи і обтяжує їх дедалі більшою і більшою бюрократією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до триденного страйку долучилися понад 20 асоціацій лікарів. У зв'язку з цим пацієнтам радять покладатися на невідкладну медичну допомогу.

Крім того, оскільки 1 січня в Німеччині є державним святом, більшість клінік, які беруть участь у страйку, не будуть відкриті до 2 січня.

Як повідомляє DW, міністерство охорони здоров'я не виявило жодних ознак поступок протестувальникам, зазначивши, що лікарі в Німеччині відносно добре оплачуються порівняно з іншими країнами Європи.