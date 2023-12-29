Події

01:12 29.12.2023

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, госпіталізовано місцеву жительку

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Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, госпіталізовано місцеву жительку

За минулий день окупанти обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, з пораненнями госпіталізовано місцеву жительку, повідомили в обласній військовій адміністрації в четвер увечері.

"Протягом дня військові РФ здійснили 30 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середина-Будська громади", - йдеться в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, по Есманській громаді ворог бив із мінометів (38 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів дістала поранення місцева жителька, її госпіталізували.

По території Білопільської громади з території РФ здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (58 вибухів) і FPV дронами-камікадзе (2 вибухи).

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (27 вибухів) і артобстріли (9 вибухів).

У Великописарівській громаді були обстріли з АГС (26 вибухів) і мінометів (33 вибухи).

По Юнаківській громаді з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Миропільську громаду атакували ворожим дроном типу "FPV" (1 вибух).

Також окупанти гатили з мінометів по Середино-Будській громаді (76 мін) і Хотинській (17 вибухів).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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