РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти атакують Україну ударними БпЛА з кількох напрямків, повідомляють Повітряні сили ЗС України в четвер увечері.

"Рух ударних БпЛА: Кілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються в південно-західному напрямку. Групи ударних БпЛА на Миколаївщині в напрямку Кіровоградської області. Кілька груп ударних БпЛА в Одеській області в північному напрямку. Ударні БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеської області (Чорноморськ, Одеса)", - ідеться в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ.