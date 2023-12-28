Події

23:50 28.12.2023

РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

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РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти атакують Україну ударними БпЛА з кількох напрямків, повідомляють Повітряні сили ЗС України в четвер увечері.

"Рух ударних БпЛА: Кілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються в південно-західному напрямку. Групи ударних БпЛА на Миколаївщині в напрямку Кіровоградської області. Кілька груп ударних БпЛА в Одеській області в північному напрямку. Ударні БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеської області (Чорноморськ, Одеса)", - ідеться в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

Теги: #рф #атака #україна #бпла

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