Уряд Болгарії продовжив гуманітарну допомогу українським біженцям до квітня 2024 року

Кабінет міністрів Болгарії 28 грудня ухвалив рішення про продовження програми гуманітарної допомоги особам, переміщеним з України через агресію Росії, до 30 квітня 2024 року, повідомляє The Sofia Globe.

Зазначається, що програма гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення біженців з України, які отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Європейської комісії.

Програма діє з лютого 2022 року, неодноразово змінювалася і продовжувалася. Згідно з останнім рішенням уряду, термін її дії закінчувався 31 грудня 2023 року.

За даними офіційного урядового порталу, для отримання тимчасового захисту в Болгарії зареєструвалася 171 571 особа. Зараз у країні залишаються 52 125 українців із тимчасовим захистом.

Загалом у рамках державної програми розміщено 6 919 осіб.