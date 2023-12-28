Перерви в засіданнях уряду України в новорічний період не буде, прем'єр працюватиме

Перерви в засіданнях уряду України в новорічний період не буде, прем'єр-міністр Денис Шмигаль працюватиме, повідомила його прессекретар Ольга Куришко.

"1 січня в період воєнного стану - робочий день для всіх органів влади, державних підприємств і підприємств критичної інфраструктури. Перерви в засіданнях уряду не буде. Прем'єр-міністр працюватиме", - сказала Куришко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як глава уряду має намір провести новорічні свята і чи буде перерва в роботі Кабінету Міністрів.