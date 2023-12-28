Ювенальні прокурори: 513 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Понад 1674 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 28 грудня 2023 року, згідно з офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 513 дітей загинули, більше ніж 1161 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій - 497, Харківській - 304, Херсонській - 140, Київській - 129, Запорізькій - 100, Дніпропетровській - 98, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській областях - 67.

27 грудня внаслідок ворожої атаки БПЛА в с. Нерубайське Одеського району Одеської області постраждав 17-річний хлопець.