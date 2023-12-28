Події

08:24 28.12.2023

Росіяни випустили 404 снаряди по Херсонській області, є загиблий і шість поранених

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Росіяни випустили 404 снаряди по Херсонській області, є загиблий і шість поранених

Російські окупаційні війська за добу випустили 404 снаряди по Херсонській області, є загиблий і шестеро поранених, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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