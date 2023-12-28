За постачання техніки в Крим засудили директора окупаційного підприємства

Директора окупаційного підприємства, який постачав техніку для пункту пропуску в Крим, засудили до трьох із половиною років позбавлення волі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що засновник і директор ТОВ, здійснюючи господарську діяльність у співпраці з ворогом, уклав контракт із федеральною установою, яка відповідає за будівництво та експлуатацію об'єктів "роскордону" в Криму.

Для виконання умов договору, засуджений облаштував засобами відеоспостереження незаконно створений окупантами пункт пропуску "Джанкой".

Водночас підприємець достовірно знав про заборону займатися такою діяльністю у співпраці з державою-окупантом.

Зазначається, що директора підприємства визнали винним у колабораційній діяльності та заочно засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.