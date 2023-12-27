США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

США надали Україні пакет військової допомоги у розмірі $250 млн, повідомляє сайт Пентагону.

"Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпеки для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні із запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії.

Новий пакет допомоги включає:

- Додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS;

- зенітні ракети Stinger;

- -компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

- артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

- протитанкові системи Javelin та AT-4;

- понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

- вибухові боєприпаси для збирання перешкод;

- запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.