США виділяють Україні $250 млн військової допомоги
США надали Україні пакет військової допомоги у розмірі $250 млн, повідомляє сайт Пентагону.
"Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпеки для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні із запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти російській агресії.
Новий пакет допомоги включає:
- Додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- -компоненти системи ППО;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- вибухові боєприпаси для збирання перешкод;
- запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.