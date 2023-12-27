Лубинець про узаконення в Україні громадянських партнерств для одностатевих пар: Це має бути записано у національному законодавстві

Функціонування в Україні інституту реєстрованих (громадянських) партнерств для одностатевих та різностатевих пар необхідно передбачити у національному законодавстві шляхом ухвалення відповідного законопроекту, вважає Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Якщо ми говоримо про те, що ми всі різні, але ми всі рівні, то це має бути записано в національному законодавстві. Якщо це не так, то я маю це трактувати як дискримінацію за якоюсь ознакою... Ми не говоримо нічого про шлюб. Я зараз говорю про загальний принцип, який ми повинні використовувати у своїй роботі, як про один із інструментів, як це врегулювати без внесення змін до Конституції України, – це ухвалити законопроект про так звані громадянські партнерства", – сказав омбудсмен у ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у середу.

"Вибір без вибору. Як би ми зараз не ставилися до цього питання... Я розумію, що це питання чутливе для українського суспільства, це питання вважається неоднозначним. Але якщо на території Європейського Союзу це питання юридично визнане, то якою має бути відповідь на території України?" – додав Лубинець.

Як повідомлялося, 13 березня група народних депутатів на чолі з членом фракції "Голос" Інною Совсун зареєструвала у Верховній Раді законопроект №9103, яким пропонує законодавчо закріпити створення в Україні інституту реєстрованих (громадянських) партнерств для одностатевих та різностатевих пар.

При цьому в законопроекті уточнюється, що такі партнерства не є шлюбом, як і проживання осіб однією сім'єю не може трактуватися як партнерство, що реєструється.