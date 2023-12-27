ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному у справі Держспецзв'язку - ЦПК

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід колишньому гендиректору "Українських спеціальних систем" Артуру Вітренку і взяв його під варту, повідомляє Центр протидії корупції.

"Вітренко - підозрюваний у справі щодо заволодіння 62 млн грн під час закупівлі Держспецзв’язком засобів інформатизації. В кінці листопада слідчий суддя ВАКС призначив Вітренку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн. Оскільки за підозрюваного заставу в повному розмірі так і не внесли, детектив НАБУ звернувся з клопотанням про зміну запобіжки на більш сувору. ВАКС частково задовольнив клопотання детектива і взяв Вітренка під варту з можливістю внести заставу у 25 млн грн", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що раніше Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Держспецзв'язку Юрію Щиголю у розмірі 25 млн грн застави. Щиголь вийшов з-під варти, бо за нього внесли заставу.

"Імовірний організатор схеми Роман Коваль та ексзаступник Щиголя Віктор Жора теж вийшли із СІЗО під заставу", - пише ЦПК.

Як повідомлялося, вранці 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв'язку. Потім САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн грн йому, його заступнику та іншим посадовцям унаслідок реалізації корупційної схеми з закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку у 2021-2022 роках. Загалом, як стверджують правоохоронці, у скоєнні злочинів підозрюють членів організованої групи у складі шести осіб.