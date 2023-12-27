Події

17:54 27.12.2023

У рамках програми "єВідновлення" розпочинаємо виплати українцям, чиє житло було зруйноване росіянами, - Шмигаль

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У рамках програми "єВідновлення" розпочинаємо виплати українцям, чиє житло було зруйноване росіянами, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд у рамках програми "єВідновлення" розпочинає виплати українцям, чиє житло було зруйновано росіянами.

"Ідеться про використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості. Наразі вже згенеровано 1,6 тис. таких сертифікатів. І тепер власники цих сертифікатів можуть через "Дію" забронювати кошти для купівлі житла", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

За його словами, всі деталі повідомить Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації, і вже найближчим часом люди, які втратили своє житло, "матимуть дім для себе та своєї родини".

Теги: #житло #євідновлення

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