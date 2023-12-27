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12:15 27.12.2023

Тарнавський не вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут: є точні логістичні результати

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Тарнавський не вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут: є точні логістичні результати

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський не вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, але ворог активізував свої дії майже на всій лінії бойового зіткнення.

В інтерв'ю "ВСС Україна", відповідаючи на запитання, чи вважає він, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, Танавський сказав: "Я думаю, ще ні. На сьогодні вона має точні логістичні результати. Не слід забувати, що ми протистоїмо одній із найсильніших армій, яка має свій відповідний ресурс".

Також він наголосив, що "вже майже два роки триває широкомасштабне вторгнення російського агресора, і майже всі аналітики давали нам прогнози, що ми не зможемо втриматися".

"А якщо і зможемо, - це не більше місяця чи двох. І те, що ворог не досяг до цього часу заявлених цілей, це вже значний успіх українського народу і його військ. Найголовніша помилка ворога – це те, що він не розраховував на таке об'єднання нашої нації, на ту підтримку, яка сьогодні триває. Тому, якщо хтось каже, що це глухий кут – ні, це не глухий кут, це сьогодні наш стан", - заявив Тарнавський.

Водночас він наголосив, що ситуація на напрямку напружено складна - ворог активізував свої дії майже на всій лінії бойового зіткнення.

"Чітко усвідомлюємо, що його стратегічна мета - це ліквідація української державності. Тому російське керівництво хоче якось реалізувати всі ці наміри на кінець цього року. Як мінімум - це взяття населеного пункту Авдіївка. А більш амбітна мета – це вихід на адміністративні межі Донецької, Луганської областей та захоплення територій на ділянках, втрачених росіянами під час ведення наших наступальних дій на запорізькому напрямку", - сказав командувач.

Тарнавський також підтвердив, що противник постійно відправляє підкріплення в район Авдіївки. "Так. Вони постійно підкріплюють. Переважно це такі підрозділи як "Шторм Z", "Шторм V", - сказав він.

Зі свого боку українські сили, як наголосив Тарнавський, постійно маневрують частинами, своїми підрозділами.

В Авдіївці зусилля противника зосереджені на двох напрямках, додав командувач. За словами Тарнавського, якщо порівняти Мар'їнку з Авдіївкою, то ворог в Авдіївку не бажає входити.

"Він хоче обійти її, щоб уникнути боїв у місті – бо це ще більше ускладнить його проблеми. Ми це спостерігали під час боїв за Бахмут", - наголосив генерал.

"Сьогодні противник активізувався на всій ділянці фронту і безпосередньо в моїй операційній зоні. Десь він визначив напрямок головного удару, десь відволікаючий. Так от, стосовно Авдіївки – вона перебуває в напрямку головного їхнього удару. Мар'їнка – це інший напрямок. Новомихайлівка – це, наприклад, відволікаючий напрямок. Новопавлівський напрямок теж має свою мету", - пояснив він.

Зі свого боку Роботине - "це та ділянка місцевості, де ворог мав втрати в території. Де сьогодні він давить, проводить активні штурмові дії".

"Але під час наступу ворога на будь-якій ділянці, повірте мені, є і позитивні, і негативні наслідки для них. Вони намагаються досягти успіху, а для нас важливо утриматися і дати чітку відсіч", - наголосив Тарнавський.

 

Теги: #війна #зсу #тарнавський

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