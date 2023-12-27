Події

11:23 27.12.2023

Кількість загиблих унаслідок атаки по Одеській області зросла до двох - голова ОВА

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Кількість загиблих унаслідок атаки по Одеській області зросла до двох - голова ОВА

Унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА в Одеському районі загинуло двоє людей, ще четверо постраждали, серед них 17-річний підліток, повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

"Постраждалих у передмісті Одеси виявлено чотирьох, серед яких 17-річний підліток. Одна людина загинула на місці, ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер. Підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно", - написав Кіпер у телеграм-каналі в середу.

Глава ОВА зазначив, що "6-річна дитина, про яку повідомлялося раніше, постраждала внаслідок побутової пожежі, не пов'язаної з дроновою атакою".

Раніше повідомлялося про одного загиблого.

 

Теги: #жертви #одеса #обстріли

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