Кількість загиблих унаслідок атаки по Одеській області зросла до двох - голова ОВА

Унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА в Одеському районі загинуло двоє людей, ще четверо постраждали, серед них 17-річний підліток, повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

"Постраждалих у передмісті Одеси виявлено чотирьох, серед яких 17-річний підліток. Одна людина загинула на місці, ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер. Підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно", - написав Кіпер у телеграм-каналі в середу.

Глава ОВА зазначив, що "6-річна дитина, про яку повідомлялося раніше, постраждала внаслідок побутової пожежі, не пов'язаної з дроновою атакою".

Раніше повідомлялося про одного загиблого.