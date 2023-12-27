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10:44 27.12.2023

Сирський: Ворог інтенсивно наступає на куп'янському, лиманському, сіверському та бахмутському напрямках - посилюємо оборону

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Сирський: Ворог інтенсивно наступає на куп'янському, лиманському, сіверському та бахмутському напрямках - посилюємо оборону

Ситуація на сході залишається складною, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на куп'янському, лиманському, сіверському та бахмутському напрямках, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"На куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Після зазнаних втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів становить понад дві тисячі", - написав командувач у телеграм-каналі.

На лиманському напрямку агресор відновив інтенсивні наступальні дії для витіснення українських військ із району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Сирський зазначив, що також ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів і виходу до річки Чорний Жеребець.

На сіверському напрямку противник намагається розвинути наступ у районах Спірного та Білогорівки.

"Здійснює підготовку штурмових підрозділів із числа повітрянодесантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар, Сіверськ", - додав командувач.

На бахмутському напрямку також не припиняються інтенсивні наступальні дії. Так, ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Застосовує штурмові групи “добровольчого корпусу”, які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії.

Він наголосив, що ворог останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе і продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли.

"На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідних заходів щодо посилення оборони та недопущення просування ворога. Хочу відзначити ефективну роботу штабів військових частин щодо оперативного реагування на дії ворога та підготовки найбільш оптимальних варіантів наших дій залежно від обстановки, яка склалася", - заявив Сирський.

Окремо він наголосив, що попри складну ситуацію українські воїни стримують просування ворога і завдають йому значних втрат.

За останній тиждень на східному напрямку окупанти втратили понад три тисячі особового складу, з них убитими - понад тисячу осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиницю ворожої техніки. З них - 43 танки, 83 бойові броньовані машини, 69 артилерійських систем.

"В умовах ведення активних бойових дій нашими пріоритетами залишаються збереження життя наших воїнів, ефективне застосування засобів вогневого ураження, постійне ведення розвідки та оперативне прийняття рішень", - заявив командувач Сухопутних військ.

Теги: #війна #зсу #сирський

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