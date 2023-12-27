Жителя Козачої Лопані поранено внаслідок ворожого обстрілу

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 15 населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, є потерпілий серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16:50 внаслідок ворожого удару по сел. Козача Лопань Харківського району пошкоджено газову трубу. Отримав поранення чоловік 1977 р.н. Постраждалого з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Стан середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, внаслідок ворожого удару по Куп'янську пошкоджено два приватні будинки та господарські будівлі. Постраждалих немає.