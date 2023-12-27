Події

08:38 27.12.2023

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 853 снаряди, три людини загинули, 16 дістали поранення

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Окупанти за добу випустили по Херсонській області 853 снаряди, три людини загинули, 16 дістали поранення

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 853 снаряди, унаслідок обстрілу загинули 3 людини, 16 дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 161 обстріл, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7 "шахедів". По місту Херсон ворог випустив 90 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 3 людини загинули, 16 - отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та навчальний заклад у Херсонському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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