Окупанти за добу випустили по Херсонській області 853 снаряди, три людини загинули, 16 дістали поранення

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 853 снаряди, унаслідок обстрілу загинули 3 людини, 16 дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 161 обстріл, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7 "шахедів". По місту Херсон ворог випустив 90 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 3 людини загинули, 16 - отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та навчальний заклад у Херсонському районі.