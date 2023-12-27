Події

07:53 27.12.2023

На фронті за добу було 80 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 29 атак

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На фронті за добу було 80 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 29 атак

На фронті за добу відбулося 80 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 29 атак на авдіївському напрямку, а також 14 атак - на херсонському, повідомив Генштаб Збройних сил України оперативну ситуацію станом на 06:00 середи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 13 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського і Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і відступив.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

 

 

Теги: #генштаб #зсу

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