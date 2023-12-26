Події

22:50 26.12.2023

Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва

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Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва

Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися до Миколаєва автобусами, евакуаційний поїзд до Києва вирушить за диспетчерським розкладом, повідомляють в "Укрзалізниці" в вівторок ввечері.

Також залізничники повідомили, що рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона в середу будуть попередньо прямувати до Миколаєва.

"Ми оцінюємо пошкодження вокзалу, вагонів та стежимо за станом наших поранених працівників. Просимо стежити за офіційною інформацією на каналах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" у Телеграм-каналі.

Теги: #херсон #евакуація #миколаїв #укрзалізниця

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