Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва

Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися до Миколаєва автобусами, евакуаційний поїзд до Києва вирушить за диспетчерським розкладом, повідомляють в "Укрзалізниці" в вівторок ввечері.

Також залізничники повідомили, що рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона в середу будуть попередньо прямувати до Миколаєва.

"Ми оцінюємо пошкодження вокзалу, вагонів та стежимо за станом наших поранених працівників. Просимо стежити за офіційною інформацією на каналах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" у Телеграм-каналі.