Події

21:08 26.12.2023

У Херсоні в результаті обстрілу залізничного вокзалу загинув лейтенант поліції

1 хв читати
У Херсоні в результаті обстрілу залізничного вокзалу загинув лейтенант поліції

Унаслідок російського ворожого обстрілу залізничного вокзалу у вівторок увечері загинув лейтенант поліції, ще двоє поліцейських - у лікарні з осколковими пораненнями, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У результаті обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним і близьким загиблого... Ще двоє поліцейських - у лікарні з осколковими пораненнями", - повідомив міністр.

Так само міністр повідомив про двох цивільних осіб, які дістали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.

 

 

 

 

Теги: #херсон #жертви #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 26.12.2023
"Укрзалізниця": У Херсоні пошкоджено вокзал і рухомий склад, відомо про кількох поранених працівників, пасажири в укритті

"Укрзалізниця": У Херсоні пошкоджено вокзал і рухомий склад, відомо про кількох поранених працівників, пасажири в укритті

21:02 26.12.2023
Зеленський: Армія РФ вдарила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні, кількість жертв встановлюється

Зеленський: Армія РФ вдарила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні, кількість жертв встановлюється

20:46 26.12.2023
Через обстріли в Херсоні поранені троє людей, одна з них у важкому стані

Через обстріли в Херсоні поранені троє людей, одна з них у важкому стані

17:50 26.12.2023
Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

16:07 26.12.2023
Росіяни обстріляли центральний район Херсона

Росіяни обстріляли центральний район Херсона

02:40 25.12.2023
У підземних тунелях ХАМАС виявлено п'ятеро загиблих заручників

У підземних тунелях ХАМАС виявлено п'ятеро загиблих заручників

23:31 24.12.2023
Ворог обстріляв Чорнобаївку, загинула жінка

Ворог обстріляв Чорнобаївку, загинула жінка

20:26 24.12.2023
Росіяни авіабомбами обстріляли Нью-Йорк, поранено трьох цивільних осіб

Росіяни авіабомбами обстріляли Нью-Йорк, поранено трьох цивільних осіб

19:51 24.12.2023
Окупанти атакували Нікопольський район дронами, а також обстріляли артилерією

Окупанти атакували Нікопольський район дронами, а також обстріляли артилерією

14:54 24.12.2023
Необхідні служби працюватимуть цілодобово для відновлення постачання електроенергії та тепла в Херсоні - Зеленський

Необхідні служби працюватимуть цілодобово для відновлення постачання електроенергії та тепла в Херсоні - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

"Укрзалізниця": У Херсоні пошкоджено вокзал і рухомий склад, відомо про кількох поранених працівників, пасажири в укритті

Зеленський: Армія РФ вдарила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні, кількість жертв встановлюється

ОСТАННЄ

Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

"Батьківщина" не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію в наявному варіанті - Тимошенко

Ізраїль завдав авіаударів по таборах біженців у центрі Гази

ТЧХУ долучилося до проєкту Мінсоцполітики із соцадаптації ветеранів

НБУ ввів в обіг до 10 тис. срібних монет "Архістратиг Михаїл"

Фіала вважає чорним PR пов'язані з Arricano і Кримом обвинувачення проти нього

Генштаб ЗСУ: Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по живій силі і техніці ворога

Зеленський поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА