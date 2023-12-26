У Херсоні в результаті обстрілу залізничного вокзалу загинув лейтенант поліції

Унаслідок російського ворожого обстрілу залізничного вокзалу у вівторок увечері загинув лейтенант поліції, ще двоє поліцейських - у лікарні з осколковими пораненнями, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У результаті обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним і близьким загиблого... Ще двоє поліцейських - у лікарні з осколковими пораненнями", - повідомив міністр.

Так само міністр повідомив про двох цивільних осіб, які дістали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.