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21:08 26.12.2023

"Укрзалізниця": У Херсоні пошкоджено вокзал і рухомий склад, відомо про кількох поранених працівників, пасажири в укритті

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"Укрзалізниця": У Херсоні пошкоджено вокзал і рухомий склад, відомо про кількох поранених працівників, пасажири в укритті

Унаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад "Укрзалізниці", відомо про кількох поранених працівників, повідомляють в "Укрзалізниці".

"Унаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. На даний момент відомо про кількох поранених працівників. Пасажири в укритті", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

"План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки. Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух", - повідомляють залізничники.

 

 

 

Теги: #херсон #вокзал #жертви

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