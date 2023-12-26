"Укрзалізниця": У Херсоні пошкоджено вокзал і рухомий склад, відомо про кількох поранених працівників, пасажири в укритті

Унаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад "Укрзалізниці", відомо про кількох поранених працівників, повідомляють в "Укрзалізниці".

"Унаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. На даний момент відомо про кількох поранених працівників. Пасажири в укритті", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

"План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки. Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух", - повідомляють залізничники.