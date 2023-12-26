Зеленський: Армія РФ вдарила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні, кількість жертв встановлюється

Армія РФ ударила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні, кількість жертв наразі встановлюється, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, додавши, що на місці було багато цивільних.

"Щойно була доповідь про обстріл Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці, кількість убитих і постраждалих зараз встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення будуть представлені відповідними службами", - сказав президент.