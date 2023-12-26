Кошти на ремонт стадіону в м. Ватутіному перенаправлено на потреби Сил оборони

Кошти розміром майже 4 млн грн, виділені з державного бюджету на ремонт стадіону в м. Ватутіному у 2023 році, буде перенаправлено на Програму територіальної оборони та облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"Черкаська обласна прокуратура вивчає питання дотримання вимог закону під час здійснення у вересні-жовтні 2023 року одним з департаментів Черкаської ОВА закупівлі робіт з реконструкції стадіону "Шахтар" у м. Ватутіне на суму понад 13,5 млн грн", - йдеться в повідомленні Черкаської облпрокуратури у вівторок.

Як повідомляється, у зв'язку з обґрунтованими сумнівами щодо прозорості й відкритості закупівлі послуг на ремонт стадіону й загалом необхідності цього ремонту в умовах війни прокуратура ініціювала низку заходів держконтролю цього процесу. "Під час засідань робочої групи "Прозорість і підзвітність" при Черкаській ОВА виникла також низка обґрунтованих запитань щодо раціональності використання бюджетних коштів на реконструкцію стадіону в м. Ватутіне", - наголошується в повідомленні.

"За результатами спільної роботи... ухвалено рішення про перерозподіл залишків субвенцій з державного бюджету на фінансування заходів Програми територіальної оборони та облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема знято фінансування в розмірі майже 4 млн грн з проєкту реконструкції стадіону в м. Ватутіне, які передбачені на 2023 рік", - ідеться в повідомленні Черкаської облпрокуратури.

"Робота на цьому напрямі триває", - зазначено в повідомленні.