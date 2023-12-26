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18:44 26.12.2023

Київ розірвав договір з підрядником будівництва метро на Виноградар через зрив термінів реалізації проєкту

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Київ розірвав договір з підрядником будівництва метро на Виноградар через зрив термінів реалізації проєкту

КП "Київський метрополітен" відмовилося від зобов'язань за договором з АТ "Київметробуд" щодо будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар у столиці через зрив підрядником термінів завершення будівельних робіт.

Як повідомляється на сторінці тендера в Prozorro, комунальне підприємство, що є замовником будівництва, розірвало договір виходячи з чинного законодавства, відповідного пункту договору й судового рішення від 9 листопада 2023 року. Також зафіксовано строк договору - з 20 листопада 2018 року до 24 січня 2023 року, а також суму оплати за договором - 4 млрд грн.

Згідно з рішенням Північного апеляційного господарського суду від 9 листопада 2023 року, АТ "Київметробуд" було відмовлено в перенесенні термінів виконання договору, а відповідне рішення суду першої інстанції від 29 травня 2023 року щодо продовження терміну до 19 грудня 2023 року було скасовано.

Як повідомлялося, АТ "Київметробуд" стало переможцем тендера на будівництво станцій "Проспект Правди" і "Мостицька" Сирецько-Печерської лінії київського метро в бік Виноградаря у 2018 році. Вартість робіт, запропонована переможцем, становила 5 млрд 981,2 млн грн. Відповідно до договору від 20 листопада 2018 року, передачу готового об'єкта було призначено на 26 листопада 2021 року за умови доведення цільового бюджету, термін договору спливав 31 грудня 2021 року.

АТ "Київметробуд" неодноразово зверталося до суду щодо перенесення термінів завершення будівництва ділянки лінії метро за договором: у 2021 році про перенесення термінів на 12 травня 2023 року й у 2022 році - на 19 грудня 2023 року.

2021 року столична прокуратура вимагала в судовому порядку стягнути з підрядника будівництва метро на Виноградар 183 млн грн, які компанія отримала в результаті розміщення авансового платежу за договором будівництва на депозитні рахунки.

Також наприкінці 2022 року КП "Київський метрополітен" уклало договір з одеським ТОВ "КБ Теплоенергоавтоматика" про коригування проєкту будівництва метро на Виноградар до кінця 2023 року.

Джерело: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-10-000597-b, https://reyestr.court.gov.ua/Review/115703879

Теги: #метрополітен #київметробуд

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