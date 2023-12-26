Події

18:16 26.12.2023

Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

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Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний упевнений у тому, що 2024 рік відрізнятиметься, наголосивши, що для цього робиться все необхідне.

"Можу вас запевнити в тому, що 2024 рік, саме військовий, відрізнятиметься від 2023-го. Ми в будь-якому разі все для цього робимо. На жаль, мушу констатувати, що противник від нас не відстає... Ви бачите, що відбувається. Особливо останніми днями йде потужне протистояння на рівні застосування технологій насамперед. Але ми не зменшуємо в цьому набір", - сказав головком на пресконференції у вівторок.

Окремо Залужний подякував Міноборони за підтримку всіх технологічних "проривів", які були запропоновані.

"Я думаю, у нас усе вийде. Я в цьому впевнений", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що 2024 рік "не просто відрізнятиметься, він має відрізнитися, інакше нас очікує те, про що я писав у статті (стаття для The Economist - ІФ-У)".

"Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли вже десь 90% уже рішень тих питань, які потрібно буде обов'язково вирішити, щоб наступного року діяти більш ефективно і найголовніше - зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням", - запевнив Залужний.

Теги: #війна #зсу #залужний

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