Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою ТЦК, але завдання з мобілізації буде виконано

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний завив, що наразі незадоволений роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), проте завдання з мобілізації військовослужбовців буде виконано.

"Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогодні, скажімо так, чесно, роботою їх я поки що незадоволений. І, відповідно, якби я був задоволений, ми тут не обговорювали б питання цього законопроєкту (про мобілізацію - ІФ-У)", - сказав головком на пресконференції у вівторок.

Він наголосив, що люди, робота в ТЦК - це окрема спеціальність, додавши, що "за свої 30 років служби я єдине, де не хотів би служити, то це в ТЦК".

"Необхідно мати певний набір знань, набір навичок і найголовніше - набір умінь, які дають змогу керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки як поза ТЦК, так і всередині цього організму. Можливостей щодо прийому особового складу ТЦК ми не упустили. Я не відчуваю, що будуть якісь проблеми в тому обсязі, що потрібно нам поставити", - сказав Залужний.

За його словами, було відстежено, щоб ті ключові посади, які працюють над організацією цього процесу в ТЦК, залишилися й продовжили свою роботу.