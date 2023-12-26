Події

18:00 26.12.2023

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою ТЦК, але завдання з мобілізації буде виконано

1 хв читати
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою ТЦК, але завдання з мобілізації буде виконано

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний завив, що наразі незадоволений роботою Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), проте завдання з мобілізації військовослужбовців буде виконано.

"Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогодні, скажімо так, чесно, роботою їх я поки що незадоволений. І, відповідно, якби я був задоволений, ми тут не обговорювали б питання цього законопроєкту (про мобілізацію - ІФ-У)", - сказав головком на пресконференції у вівторок.

Він наголосив, що люди, робота в ТЦК - це окрема спеціальність, додавши, що "за свої 30 років служби я єдине, де не хотів би служити, то це в ТЦК".

"Необхідно мати певний набір знань, набір навичок і найголовніше - набір умінь, які дають змогу керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки як поза ТЦК, так і всередині цього організму. Можливостей щодо прийому особового складу ТЦК ми не упустили. Я не відчуваю, що будуть якісь проблеми в тому обсязі, що потрібно нам поставити", - сказав Залужний.

За його словами, було відстежено, щоб ті ключові посади, які працюють над організацією цього процесу в ТЦК, залишилися й продовжили свою роботу.

Теги: #зсу #залужний #тцк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 26.12.2023
Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

17:39 26.12.2023
Залужний прокоментував пропозицію щодо ротацій на фронті кожні 6 місяців

Залужний прокоментував пропозицію щодо ротацій на фронті кожні 6 місяців

17:24 26.12.2023
Залужний про демобілізацію через 36 місяців: Сподіваємося, не буде загострення на фронті й буде ким замінити

Залужний про демобілізацію через 36 місяців: Сподіваємося, не буде загострення на фронті й буде ким замінити

16:14 26.12.2023
Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для “штурмовиків”

Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для “штурмовиків”

16:05 26.12.2023
Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

15:28 26.12.2023
Залужний: Питання відстрочок від мобілізації не в моїй компетенції

Залужний: Питання відстрочок від мобілізації не в моїй компетенції

15:26 26.12.2023
Залужний: Ми погодилися, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві - придатний до військової служби або не придатний до військової служби

Залужний: Ми погодилися, що потрібно залишити два поняття в нашому законодавстві - придатний до військової служби або не придатний до військової служби

14:49 26.12.2023
Залужний про мобілізацію 400-500 тисяч осіб: Військове командування не давало запиту з конкретними цифрами

Залужний про мобілізацію 400-500 тисяч осіб: Військове командування не давало запиту з конкретними цифрами

18:54 25.12.2023
У районі Авдіївки українські сили тримають оборону, підтягуються резерви

У районі Авдіївки українські сили тримають оборону, підтягуються резерви

18:39 25.12.2023
Бої за Мар'їнку тривають, говорити про повне захоплення міста некоректно

Бої за Мар'їнку тривають, говорити про повне захоплення міста некоректно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

Залужний про мобілізацію 400-500 тисяч осіб: Військове командування не давало запиту з конкретними цифрами

Сили оборони півдня: У грудні ворог скинув із літаків тактичної авіації понад 330 керованих авіабомб

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

Глава МВС: За тиждень кампанії з відбору ДНК в українців у Польщі та Німеччині отримано 164 зразки для пошуку зниклих

Застосунок "Київ Цифровий" об'єднав карту укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс

Традицію "Щедрого вечора в Україні" внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини - Мінкультури

У Дніпровському районі знищено дві ворожі авіаракети Х-59 - ПК "Схід"

Росіяни обстріляли центральний район Херсона

Від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано 500 культових споруд - Єленський

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в присутності дітей

Унаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області у вівторок загинули дві людини - голова ОВА

Сили оборони півдня: FPV-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА