Застосунок "Київ Цифровий" об'єднав карту укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс

Застосунок "Київ Цифровий" оновив карту укриттів, додавши до неї пункти обігріву, де можна зарядити ґаджети в період блекаутів, під'єднатися до інтернету й зігрітися - тепер цей сервіс має назву "Карта стійкості", повідомив керівник цифрової трансформації Києва й заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Оленич.

"В оновленому розділі ви можете не тільки знайти найближче укриття і прокласти до нього маршрут, а й обрати найближчий пункт обігріву. Також карту можна переглядати офлайн, якщо завантажити її заздалегідь, коли є інтернет", - наводить рекомендації Оленича пресслужба КМДА в повідомленні на офіційному сайті у вівторок.

Як уточнює пресслужба, знайти оновлену карту можна в застосунку "Київ Цифровий": розділ "Більше сервісів" (К) - "Безпека" - "Карта стійкості".

Крім цього, як повідомляється, "розробники нагадали про можливість отримання сповіщень від ДТЕК про стабілізаційні відключення електропостачання. Завдяки цій інтеграції, користувачі будуть поінформовані щодо стабілізаційних відключень електроенергії за адресою, яку вони додадуть для отримання сповіщень".

У налаштуваннях застосунку "Київ Цифровий" також можна підключити "Нагадування о 19:00 про економію електроенергії", що сповістить про необхідність вимкнути зайві гаджети.