Події

17:28 26.12.2023

Застосунок "Київ Цифровий" об'єднав карту укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс

1 хв читати
Застосунок "Київ Цифровий" об'єднав карту укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс

Застосунок "Київ Цифровий" оновив карту укриттів, додавши до неї пункти обігріву, де можна зарядити ґаджети в період блекаутів, під'єднатися до інтернету й зігрітися - тепер цей сервіс має назву "Карта стійкості", повідомив керівник цифрової трансформації Києва й заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Оленич.

"В оновленому розділі ви можете не тільки знайти найближче укриття і прокласти до нього маршрут, а й обрати найближчий пункт обігріву. Також карту можна переглядати офлайн, якщо завантажити її заздалегідь, коли є інтернет", - наводить рекомендації Оленича пресслужба КМДА в повідомленні на офіційному сайті у вівторок.

Як уточнює пресслужба, знайти оновлену карту можна в застосунку "Київ Цифровий": розділ "Більше сервісів" (К) - "Безпека" - "Карта стійкості".

Крім цього, як повідомляється, "розробники нагадали про можливість отримання сповіщень від ДТЕК про стабілізаційні відключення електропостачання. Завдяки цій інтеграції, користувачі будуть поінформовані щодо стабілізаційних відключень електроенергії за адресою, яку вони додадуть для отримання сповіщень".

У налаштуваннях застосунку "Київ Цифровий" також можна підключити "Нагадування о 19:00 про економію електроенергії", що сповістить про необхідність вимкнути зайві гаджети.

 

Теги: #укриття #київ_цифровий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 23.12.2023
У Києві перевірять усі укриття - КМВА

У Києві перевірять усі укриття - КМВА

10:12 23.12.2023
Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

18:26 22.12.2023
У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

18:18 22.12.2023
КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

17:36 22.12.2023
У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

09:44 21.12.2023
ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

16:05 19.12.2023
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів - Шмигаль

У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів - Шмигаль

15:31 15.12.2023
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

15:08 15.12.2023
Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

11:45 15.12.2023
Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

Залужний про мобілізацію 400-500 тисяч осіб: Військове командування не давало запиту з конкретними цифрами

Сили оборони півдня: У грудні ворог скинув із літаків тактичної авіації понад 330 керованих авіабомб

ОСТАННЄ

Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що незадоволений роботою ТЦК, але завдання з мобілізації буде виконано

Одна людина загинула, троє поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині - голова ОВА

Глава МВС: За тиждень кампанії з відбору ДНК в українців у Польщі та Німеччині отримано 164 зразки для пошуку зниклих

Залужний прокоментував пропозицію щодо ротацій на фронті кожні 6 місяців

Залужний про демобілізацію через 36 місяців: Сподіваємося, не буде загострення на фронті й буде ким замінити

Традицію "Щедрого вечора в Україні" внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини - Мінкультури

У Дніпровському районі знищено дві ворожі авіаракети Х-59 - ПК "Схід"

Росіяни обстріляли центральний район Херсона

Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА