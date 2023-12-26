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17:22 26.12.2023

Традицію "Щедрого вечора в Україні" внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини - Мінкультури

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Традицію "Щедрого вечора в Україні" внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики схвалило рішення про внесення "Традиції Щедрого вечора в Україні" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

"Традиція щедрування жива: вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії і збереглась завдяки її носіям, завдяки тим, хто її популяризував у різні часи. Водночас ми маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Одним з найяскравіших таких проявів є "Щедрик" Миколи Леонтовича", - наводить слова в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва пресслужба відомства.

Зазначається, що Мінкультури вже внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, серед яких і ті, що стосуються новорічного циклу святкувань, а саме: Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області, Традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області, Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.

"Ми працюємо над включенням "Щедрика" до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Наша мета - довести світові, що мелодія Carol of the Bells має насправді суто українське "громадянство". Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового списку - це його включення до Національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія - важливий крок до світового визнання", - наводить слова першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової пресслужба Мінкультури.

Теги: #різдво #мінкультури #культурна_спадщина

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