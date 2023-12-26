Залужний: Нам необхідні снаряди, зброя, люди. Решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що військове командування на постійній основі формує запити на снаряди, зброю і людський ресурс, решту виконують відповідні органи, які мають на це повноваження.

В ефірі телемарафону Залужний пояснив, що ЗСУ формують запити на боєприпаси, військову техніку, запити на людей, тобто "ми проводимо формування запитів на ресурс, у тому числі здійснюємо планування на наступний рік і показуємо орієнтовні цифри, які необхідні для виконання завдань наступного року".

"Усі ці пропозиції ми подаємо до Міноборони як для суб'єкта законодавчої ініціативи, який уже далі вирішує, яким чином ці потреби забезпечувати. Або шляхом формування якихось законодавчих ініціатив, або укладенням договорів тощо. Тому наша позиція досить проста: нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам потрібні люди. Все решта виконують відповідні органи, які мають на це повноваження", - сказав він.

Говорячи про новий законопроєкт про мобілізацію, Залужний пояснив, що подання і законопроєкти Збройні сили або Генеральний штаб створювати не можуть, оскільки не наділені правом законодавчої ініціативи.

"Жодних подань, будь-яких законопроєктів Збройні сили чи Генеральний штаб не робили на Кабінет Міністрів і не можуть робити, тому що Збройні сили і Генштаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. Тому Збройні сили України ніяких документів не подавали на Кабмін, ніяких законопроєктів, відповідно, не подавали. Разом з тим Збройні сили України працювали безпосередньо із суб'єктом законодавчої ініціативи - Міноборони, який формує держполітику в галузі оборони", - сказав Залужний.

Він зазначив, що у складі робочої групи працювали фахівці ЗСУ, які слідкували насамперед за тим, щоб не було порушено механізми, які застосовують у військовому управлінні.

"Щоб на законодавчому рівні не було прийнято тих чи інших моментів, які могли б завадити діяльності військового командування. І в такій робочій групі ми працювали разом із Міноборони. І відповідно, я так розумію, що Міноборони, ймовірно, подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до Кабінету Міністрів", - розповів Залужний.