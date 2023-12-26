Сили оборони півдня: FPV-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію ворога

У грудні противник особливо активно застосовував FPV-дрони, на деяких ділянках вони починають замінювати артилерію ворога, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Характерною ознакою грудня стало використання ворогом у підвищеній активності FPV-дронів. FPV-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію ворога, яку ми знищуємо, вибиваємо, наносимо удари по вогневих позиціях. 112 ударів FPV-дронами ми нарахували", - сказала Гуменюк на брифінгу в Одесі у вівторок.

Також, за її словами, паралельно діє комплекс БпЛА, до яких ворог прикріплює осколкові боєприпаси.

"Понад 220 таких боєприпасів було випущено по мирному населенню Херсонської області. Правий берег особливо потерпає від таких уражень. Останні два тижні ворог активізував цю активність і на протилежному березі Дніпровсько-Бузького лиману", - розповіла Гуменюк.

У Силах оборони також наголосили, що майже щоночі в грудні росіяни атакували дронами на півдні.

"Якщо говорити з 1 числа дотепер, чотири ночі були без дронових атак у нашій зоні відповідальності. Нагадаю ще раз, що наша зона відповідальності - це Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Криворізький район Дніпропетровської області та частина Кіровоградської області", - сказала Гуменюк.

За її інформацією, загалом за грудень нараховано 270 дронів, які було випущено по зазначеній зоні відповідальності.