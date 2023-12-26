Мінкультури у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з відповіддю Міністерства культури на запит агентства "Інтерфакс-Україна", 2023 року до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, було внесено: російського актора Олексія Кравченка та російського співака Ярослава Дронова (творчий псевдонім Shaman).

У відомстві також зазначили, що у 2023 році жодну особу з цього переліку не було виключено.

Отже, наразі в цьому переліку перебуває 213 осіб.

Як повідомлялося, у 2022 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, було внесено чотирьох росіян: Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Анну Семенович і Дмитра Пучкова. Водночас цього року з цього переліку було виключено російського гумориста Максима Галкіна.