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08:34 26.12.2023

Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Одеській і Миколаївській областях, без постраждалих

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Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Одеській і Миколаївській областях, без постраждалих

Унаслідок нічної атаки БПЛА були влучання на території інфраструктурного об'єкта в Одеській області, а також пошкоджено промисловий об'єкт на Миколаївщині, без постраждалих, повідомили Сили оборони півдня України у вівторок уранці.

"Продовжуючи терор, російські окупаційні війська атакували південь України з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. За дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося знищити 9 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136": по 4 в Одеській і Миколаївській областях та 1 на Херсонщині", - йдеться в телеграм-каналі Сил оборони півдня.

Зазначається, що в Одеській і Миколаївській областях під час виснажливої бойової роботи не вдалося уникнути влучень.

"В Одеському районі ворог влучив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. На Миколаївщині влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі", - наголошується в повідомленні.

Постраждалих не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #атака #південь #шахеди

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