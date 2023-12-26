Події

02:42 26.12.2023

Україна хоче розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ

1 хв читати
Україна хоче розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ проти України, повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у понеділок.

"Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України:
Проєкт Закону "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю, Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року та Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року і Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Рішення пропонується у зв'язку з "докорінною зміною обставин" та з огляду на "причетність Республіки Білорусь до незаконного застосування сили проти України, зокрема починаючи з 24.02.2022 здійснення РФ воєнної агресії та резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 02.03.2022 № ES-11/1 "Агресія проти України".

Теги: #україна #торгівля #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:35 26.12.2023
В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти - ВМС ЗСУ

В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти - ВМС ЗСУ

00:25 26.12.2023
Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури це право не поширюється - законопроєкт

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури це право не поширюється - законопроєкт

23:58 25.12.2023
У законопроєкті про мобілізацію пропонується зниження призовного віку та низка інших нововведень

У законопроєкті про мобілізацію пропонується зниження призовного віку та низка інших нововведень

22:57 25.12.2023
До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

22:44 25.12.2023
Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію

Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію

22:18 25.12.2023
Магучіх і Желтяков визнані найкращими спортсменами 2023 року - НОК України

Магучіх і Желтяков визнані найкращими спортсменами 2023 року - НОК України

11:40 25.12.2023
Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

11:21 25.12.2023
Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

01:15 25.12.2023
У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

00:31 25.12.2023
Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво

Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури це право не поширюється - законопроєкт

У законопроєкті про мобілізацію пропонується зниження призовного віку та низка інших нововведень

До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію

Кожен російський льотчик повинен зробити вибір, чи брати участь у цій війні

ОСТАННЄ

Окупанти за день чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області

Кожен російський льотчик повинен зробити вибір, чи брати участь у цій війні

Уряд змінив тимчасового керівника Держрезерву

Українська авіація завдала ударів по чотирьох районах зосередження окупантів та їхнього озброєння

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного й 19 авіаударів, здійснив 30 обстрілів із РСЗВ

ЗС України за добу відбили 32 ворожі атаки на авдіївському напрямку

Мін'юст подав позов про стягнення в дохід держави понад 1,8 млрд грн "Роял Пей"

На мар'їнському напрямку ЗС України продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки

У період новорічних свят чергування в посиленому режимі нестимуть 20 тис. поліцейських і 7 тис. рятувальників

У районі Авдіївки українські сили тримають оборону, підтягуються резерви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА