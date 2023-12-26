Україна хоче розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ проти України, повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у понеділок.

"Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України:

Проєкт Закону "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю, Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року та Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року і Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Рішення пропонується у зв'язку з "докорінною зміною обставин" та з огляду на "причетність Республіки Білорусь до незаконного застосування сили проти України, зокрема починаючи з 24.02.2022 здійснення РФ воєнної агресії та резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 02.03.2022 № ES-11/1 "Агресія проти України".