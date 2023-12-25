Окупанти за день чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області

Війська РФ протягом дня чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська та Білопільська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, по Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (12 вибухів) і артилерії (2 вибухи).

Юнаківська громада зазнала обстрілу з FPV дрона-камікадзе (1 вибух).

Крім того, повідомляє обладміністрація: "Над однією з громад Сумського району захисники неба вразили ворожий дрон типу "FPV".