Події

21:32 25.12.2023

Окупанти за день чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області

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Окупанти за день чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області

Війська РФ протягом дня чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська та Білопільська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, по Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (12 вибухів) і артилерії (2 вибухи).

Юнаківська громада зазнала обстрілу з FPV дрона-камікадзе (1 вибух).

Крім того, повідомляє обладміністрація: "Над однією з громад Сумського району захисники неба вразили ворожий дрон типу "FPV".

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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