Окупанти за день чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області
Війська РФ протягом дня чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 понеділка.
"Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська та Білопільська громади", - ідеться в повідомленні.
За даними ОВА, по Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (12 вибухів) і артилерії (2 вибухи).
Юнаківська громада зазнала обстрілу з FPV дрона-камікадзе (1 вибух).
Крім того, повідомляє обладміністрація: "Над однією з громад Сумського району захисники неба вразили ворожий дрон типу "FPV".